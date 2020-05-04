Japonya'da olağanüstü hal 31 Mayıs'a uzatıldı
Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde uygulanan olağanüstü hal (OHAL) mayıs sonuna kadar uzatıldı. Öte yandan Japonya'da virüs kaynaklı vaka sayısı 15 bin 914'e yükseldi.
Başbakan Abe Şinzo, düzenlediği basın toplantısında, 7 Nisan'da 7 eyalette, 16 Nisan'da ülke çapında ilan edilen OHAL'in, 6 Mayıs'ta resmen sona ermesinin planlandığını anımsattı.
OHAL UZATILDI
Hükümetin Kovid-19 tedbirlerine yönelik uzman heyetten güncel tavsiyeler aldığını belirten Abe, bu çerçevede OHAL'in 31 Mayıs tarihine kadar yürürlükte kalmasına karar verildiğini vurguladı.
ÖLÜ SAYISI 555'E YÜKSELDİ
Japonya'da virüs kaynaklı vaka sayısı 15 bin 914'e, ölü sayısı 555'e yükseldi.
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