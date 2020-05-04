04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Japonya'da olağanüstü hal 31 Mayıs'a uzatıldı

'da yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde uygulanan () mayıs sonuna kadar uzatıldı. Öte yandan Japonya'da virüs kaynaklı vaka sayısı 15 bin 914'e yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.05.2020 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020
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JAPONYA'DA OHAL UZATILDI!

Başbakan Abe Şinzo, düzenlediği basın toplantısında, 7 Nisan'da 7 eyalette, 16 Nisan'da ülke çapında ilan edilen 'in, 6 Mayıs'ta resmen sona ermesinin planlandığını anımsattı.

OHAL UZATILDI

Hükümetin Kovid-19 tedbirlerine yönelik uzman heyetten güncel tavsiyeler aldığını belirten Abe, bu çerçevede OHAL'in tarihine kadar yürürlükte kalmasına karar verildiğini vurguladı.

ÖLÜ SAYISI 555'E YÜKSELDİ

'da virüs kaynaklı vaka sayısı 15 bin 914'e, ölü sayısı 555'e yükseldi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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