Son dakika: ABD'de Kovid-19'dan 24 saatte 1711 can kaybı

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD , salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 162 bin 164'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 67 bin 494'e yükseldi.

ABD'yi, 245 bin 567 vakayla İspanya, 209 bin 328 vakayla İtalya ve 182 bin 260 vakayla İngiltere takip ediyor.

SALGININ MERKEZİ NEW YORK

ABD genelinde ise New York, 319 bin 213 vaka ve 24 bin 368 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyalet olma konumunu sürdürüyor.

New York'u 123 bin 717 vakayla New Jersey ve 66 bin 263 vakayla Massachusetts takip ediyor.

ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 7 milyona yaklaşırken, iyileşen hasta sayısı ise 173 bin 910'a yükseldi.