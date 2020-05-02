02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Trump'tan koronavirüs ilacı açıklaması! Onay verildi

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüse karşı ilaç duyurusu yaptı. Trump yaptığı açıklamada, ABD Gıda ve İlaç İdaresinin "Remdesivir" adlı antiviral ilaca "acil durum onayı" verdiğini açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.05.2020
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TRUMP'TAN KORONAVİRÜS İLACI AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA), yeni tip (Kovid-19) tedavisi için Amerikan Gilead ilaç şirketinin ürettiği "Remdesivir" adlı antiviral ilaca "acil durum onayı" verdiğini duyurdu.

TRUMP DUYURDU

Trump, Oval Ofis'te FDA Başkanı Stephen Hahn, Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünde yer alan doktorlar Deborah Birx ve Anthony Fauci ile gazetecilerin karşısına çıktı.

"Remdesivir" isimli ilacın klinik deneylerde olumlu sonuç verdiğine işaret eden Trump, "FDA'in, Remdesivir için onay verdiğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

Doktor Fauci ise söz konusu ilacın şimdilik sadece durumu ağır olan hastalarda kullanılacağını bildirdi.

FDA'DAN "İLAÇ HAKKINDA BİLGİ SINIRLI" AÇIKLAMASI

FDA'den yapılan açıklamada ise ilaca "acil durum onayı" verildiğine işaret edilerek, "Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan hastaların tedavisinde Remdesivir kullanımının güvenliği ve etkisi konusunda sınırlı sayıda bilgimiz var." notu düşüldü.

Yapılan klinik deneylerin, Remdesivirin hastaların iyileşme süresini kısalttığını gösterdiği vurgulanan açıklamada, "tam onay" için daha süre gerektiği aktarıldı.

Öte yandan "Remdesivir", Kovid-19 için onay alan ilk ilaç olma özelliği taşıyor.

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