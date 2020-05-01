01 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 16 bini aştı

İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 16 bini aştı

dünyayı etkisi altına alırken, İsrail'de tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı 16 bin 101'e ulaştı. Yapılan açıklamada İsrail'de koronavirüsten meydana gelen ölüm sayısı ise 225 olarak belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.05.2020
ABONE OL
İSRAİL'DE KORONAVİRÜS VAKA SAYISI 16 BİNİ AŞTI

İsrail'de tespit edilen yeni tip (Kovid-19) vaka sayısı 16 bin 101'e ulaşırken, can kaybı 225'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 3 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Böylece ülkedeki Kovid-19 kaynaklı can kaybının 225'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, 155 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 16 bin 101'e ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca hastalardan 105'inin durumunun ağır olduğu, 8 bin 758 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

VİRÜS KISITLAMALARI GEVŞETİLİYOR

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında eğitime ara verilen okullar pazar gününden itibaren kademeli olarak açılacak.

Ülkede ayrıca alışveriş merkezleri ve semt pazarları dışında yer alan dükkanların açılmasına da izin verilmişti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA