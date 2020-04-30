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Son dakika: Tacikistan'da ilk koronavirüs vakası! 15 kişi hastaneye kaldırıldı!

Son dakika haberi... 2019'un son aylarında Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan salgını bir ülke de daha ortaya çıktı. 'da ilk kez koronavirüs vakası tespit edildi, 15 kişi hastaneye kaldırıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.04.2020 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020
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O ÜLKEDE İLK KORONAVİRÜS VAKASI!

Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı, ülkede 15 Kovid-19 vakasının tespit edildiğini, bu vakaların 10'unun Hocand, 5'inin ise Duşanbe'de olduğunu açıkladı.

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Öte yandan Başbakan Kahir Rasulzade başkanlığında düzenlenen Koronavirüsü Önleme Merkezi toplantısında alınan kararla, ülkedeki tüm vatandaşların koruyucu maske takmaları zorunlu kılındı. Kararla ayrıca ülkedeki tüm üniversite öğrencileri için 4 Mayıs'tan itibaren tatil ilan edildi.

Bakanlık, 6 Nisan'da, Hocand şehrinde 4 kişinin zatürreden tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini ve 28 Nisan'da, 126'sı sağlık çalışanı olmak üzere 319 kişininin zatürre şüphesiyle Duşanbe'deki hastaneye kaldırıldığını ve bu hastaların 11'inin tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini duyurmuştu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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