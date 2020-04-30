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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: MSB: Kanada’ya ait FREDERICTON Fırkateyni’nin helikopteri düştü! Türkiye ve İtalya arama-kurtarma çalışması başlattı

Son dakika: MSB: Kanada’ya ait FREDERICTON Fırkateyni’nin helikopteri düştü! Türkiye ve İtalya arama-kurtarma çalışması başlattı

Son dakika haberine göre; , " ’de görevli ’ya ait FREDERICTON Fırkateyni’nin helikopteri dün akşam saat 20.00‘de 'ne düştü. SNMG-2’de görevli bulunan TCG SALİHREİS Fırkateynimiz ile İtalyan FASAN Fırkateyni, düşen helikopteri ve mürettebatını arama-kurtarma çalışması başlattı." bilgisini paylaştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.04.2020 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020
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MSB: TÜRKİYE VE İTALYA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI
Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı () " 'de görevli 'ya ait FREDERICTON Fırkateyni'nin helikopteri dün akşam saat 20.00'de 'ne düştü. SNMG-2'de görevli bulunan TCG SALİHREİS Fırkateynimiz ile İtalyan FASAN Fırkateyni, düşen helikopteri ve mürettebatını arama-kurtarma çalışması başlattı." dedi.





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