Son dakika: Corona virüs Avrupa'da can almaya devam ediyor! İşte son durum

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınında Almanya, 161 bin 539 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü 6'ıncı ülke olmasına rağmen, söz konusu vakalardan 123 bin 500'ünün iyileştiği açıklandı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 467'ye çıktı.

ABD'DE ÖLEN KİŞİLERİN SAYISI 61 BİNİ GEÇTİ

ABD, (DHA) - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgının merkez üssü olan ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 61 bini geçerken, ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamda , "Çok yakın zamanda seyahatlerime yeniden başlıyorum"dedi.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de hayatını kaybeden kişilerin sayısı 61 bin 669'a yükselirken, virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 1 milyon 64 bin 572'ye çıktı. Ülke genelinde bugüne kadar 147 bin 411 kişinin koronavirüs tedavisi tamamlandı.

TRUMP : ÇOK YAKIN ZAMANDA SEYAHATLERİME YENİDEN BAŞLIYORUM

ABD Başkanı Donald Trump dün , "Çok yakın zamanda seyahatlerime yeniden başlıyorum. Gelecek hafta Arizona'ya gitmeyi planlıyorum. Bu seyahati sabırsızlıkla bekliyorum. Yakın zamanda da Ohio'ya gideceğim" diye konuştu.

TRUMP'TAN ÇİN'E VİRÜS SUÇLAMASI

Trump Çin'i salgın ortaya çıktıktan sonra uçuşları engellemediği için virüsün dünyaya yayılmasına neden olmakla suçladı. Ancak Ocak ayında Çin'den ABD'ye uçuşları engellediği için ABD'nin "şanslı" olduğunu belirtti.

DÜNYA GENELİNDE SON DURUM

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 228 bin 252'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 3 milyon 221 bin 29'a yükseldi. Dünya genelinde salgından iyileşenlerin sayısı ise1 milyon 5 bin 79'a ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'dan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 24 bin 275'e yükselirken; vaka sayısı da 236 bin 899'a çıktı.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 203 bin 591 olurken, 27 bin 682 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 161 bin 539'a çıkarken; 6 bin 467 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 166 bin 420 kişide virüs tespit edildiği ve 24 bin 87 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 97'ye yükselirken, hasta sayısı 165 bin 221 oldu.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 5 BİN 957'YE ÇIKTI

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 5 bin 957'ye ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 93 bin 657'ye çıktığını açıkladı.