Son dakika: Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Son dakika haberi...Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmedi
ayrıntılar geliyor...
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