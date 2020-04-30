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Son dakika: Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika haberi... (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda oranlarında değişikliğe gitmedi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.04.2020 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020
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AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI
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