Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 14 bini aştı
Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 301'e ulaşırken, vaka sayısı son 24 saatte 751 artarak 14 bin 79 oldu.
Sağlık Bakanlığının Kovid-19 salgınına ilişkin verilerine göre, ülkede son 24 saate 20 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 301'e yükseldi.
Son 24 saatte 6 bin 417 testin yapıldığı Pakistan'da 751 kişide virüs görülürken, toplam vaka sayısı 14 bin 79, toplam test sayısı ise 157 bin 223 olarak açıklandı.
Pakistan'da ilk vakanın görüldüğü 26 Şubat'tan bu yana 3 bin 233 kişi ise iyileşti.
Ülkedeki vakaların 5 bin 640'ı en kalabalık eyalet Pencap'ta görülürken, 65 kişiyle en az vaka Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de kaydedildi.
SİNDH EYALET VALİSİ DE VİRÜSE YAKALANDI
Pakistan'ın en büyük kenti ve ticari başkenti Karaçi'nin bulunduğu Sindh eyaletinde 4 bin 956 kişide virüs görülürken Eyalet Valisi İmran İsmail'in de virüse yakalandığı açıklandı.
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