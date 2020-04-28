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Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı can kaybı ve vakalar artıyor

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 437'ye, 'da 359'a, Fas'ta 165'e, 'ta 90'a, Ürdün'de 8'e yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.04.2020
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ARAP ÜLKELERİNDE KORONAVİRÜS KAYNAKLI CAN KAYBI VE VAKALAR ARTIYOR

Cezayir bağlı koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 taşıyan 5 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, böylelikle toplam can kaybının 437 olduğunu söyledi.

Ülkede son 24 saatte 132 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini aktaran Fevrar, toplam vaka sayısının 3 bin 649'a çıktığını dile getirdi.

Cezayirli yetkili ayrıca 93 kişinin daha iyileşmesiyle ülke genelinde virüse yakalanıp sağlığına kavuşanların sayısının 1649 olduğu bilgisini paylaştı.

MISIR

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 22 kişinin daha hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 359'a yükseldiği belirtildi.

Ülkede 260 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 5 bin 42 olduğu kaydedilen haberde, şu ana kadar 1304 hastanın da sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

FAS

Fas Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklar Müdürü Muhammed Elyubi, yaptığı basın açıklamasında, Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve toplam can kaybının 165'e çıktığını söyledi.

Toplam vaka sayısının 4 bin 252'ye ulaştığını kaydeden Elyubi, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 778 olduğunu aktardı.

IRAK

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 90'a yükseldiği aktarıldı.

Ülkede 81 kişide daha virüs tespit edildiği böyleyece vaka sayısının 1928'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 1319'a ulaştığı belirtildi.

ÜRDÜN

Ürdün Saad Cabir ile Emced el-Adayile, başkent Amman'da düzenledikleri ortak basın toplantısında, salgınla mücadele kapsamındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Sağlık Bakanı Cabir, salgın nedeniyle 1 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve toplam can kaybının 8 olduğunu söyledi.

Ülke genelinde herhangi bir yeni vakanın tespit edilmediğine dikkati çeken Cabir, 6 hastanın daha iyileşmesiyle 351 kişinin sağlığına kavuştuğunu dile getirdi.

Adayile ise hükümetin, Medeba, Ceraş, Aclun illerinde sokağa çıkma yasağının hafifletilmesi, il sakinlerinin ulaşım araçlarını kullanması yönünde karar aldığını açıkladı.

Hükümet Sözcüsü, cuma günü ise ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını ifade etti.

KATAR

Sağlık Bakanlığı ise ülkede 677 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konduğunu duyurdu.

Son verilerle ülkedeki enfekte kişi sayısının 11 bin 921'e yükseldiği aktarılan açıklamada, 1134 hastanın da sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

FİLİSTİN

Sağlık Bakanı Mey Keyle, düzenlediği basın toplantısında, işgal altındaki 'te 6 kişide daha virüs tespit edilmesiyle ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının 501'e yükseldiğini belirtti.

Bu verilerin, işgal altındaki ve Kudüs ile abluka altındaki Gazze'yi kapsadığına işaret eden Keyle, işgal güçleri nedeniyle faaliyet gösteremedikleri için Kudüs'teki vaka sayısını 225 olarak tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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