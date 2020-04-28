Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı can kaybı ve vakalar artıyor
Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 437'ye, Mısır'da 359'a, Fas'ta 165'e, Irak'ta 90'a, Ürdün'de 8'e yükseldi.
Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 taşıyan 5 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, böylelikle toplam can kaybının 437 olduğunu söyledi.
Ülkede son 24 saatte 132 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini aktaran Fevrar, toplam vaka sayısının 3 bin 649'a çıktığını dile getirdi.
Cezayirli yetkili ayrıca 93 kişinin daha iyileşmesiyle ülke genelinde virüse yakalanıp sağlığına kavuşanların sayısının 1649 olduğu bilgisini paylaştı.
MISIR
Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 22 kişinin daha hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 359'a yükseldiği belirtildi.
Ülkede 260 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 5 bin 42 olduğu kaydedilen haberde, şu ana kadar 1304 hastanın da sağlığına kavuştuğu aktarıldı.
FAS
Fas Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklar Müdürü Muhammed Elyubi, yaptığı basın açıklamasında, Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve toplam can kaybının 165'e çıktığını söyledi.
Toplam vaka sayısının 4 bin 252'ye ulaştığını kaydeden Elyubi, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 778 olduğunu aktardı.
IRAK
Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 90'a yükseldiği aktarıldı.
Ülkede 81 kişide daha virüs tespit edildiği böyleyece vaka sayısının 1928'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 1319'a ulaştığı belirtildi.
ÜRDÜN
Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir ile Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile, başkent Amman'da düzenledikleri ortak basın toplantısında, salgınla mücadele kapsamındaki son gelişmeleri değerlendirdi.
Sağlık Bakanı Cabir, salgın nedeniyle 1 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve toplam can kaybının 8 olduğunu söyledi.
Ülke genelinde herhangi bir yeni vakanın tespit edilmediğine dikkati çeken Cabir, 6 hastanın daha iyileşmesiyle 351 kişinin sağlığına kavuştuğunu dile getirdi.
Adayile ise hükümetin, Medeba, Ceraş, Aclun illerinde sokağa çıkma yasağının hafifletilmesi, il sakinlerinin ulaşım araçlarını kullanması yönünde karar aldığını açıkladı.
Hükümet Sözcüsü, cuma günü ise ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını ifade etti.
KATAR
Katar Sağlık Bakanlığı ise ülkede 677 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konduğunu duyurdu.
Son verilerle ülkedeki enfekte kişi sayısının 11 bin 921'e yükseldiği aktarılan açıklamada, 1134 hastanın da sağlığına kavuştuğu ifade edildi.
FİLİSTİN
Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, düzenlediği basın toplantısında, işgal altındaki Kudüs'te 6 kişide daha virüs tespit edilmesiyle ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının 501'e yükseldiğini belirtti.
Bu verilerin, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs ile abluka altındaki Gazze'yi kapsadığına işaret eden Keyle, işgal güçleri nedeniyle faaliyet gösteremedikleri için Kudüs'teki vaka sayısını 225 olarak tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- KKTC'de 11 gündür koronavirüs vakası görülmedi
- Fransa'da son 24 saatte 367 can kaybı
- ABD'de koronavirüs vaka sayısı 1 milyon eşiğini aştı
- İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı
- Fransa'da tedbirler aşamalı gevşetilecek
- İspanya'da koronavirüs sürecinde "kademeli normale geçiş takvimi" açıklandı
- Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili açıklama
- İsrail'den yeni İran-Suriye stratejisi açıklaması
- Karantinayı yavaş yavaş kaldırmaya başlayan Almanya'da korkutan gelişme!
- İngiltere'de 586 kişi hayatını kaybetti
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: İş yerleri ne zaman açılacak? Düğün salonları, spor salonları, kafeler, berberler ne zaman açılıyor?
- Halkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru ekranı! 2020 Halkbank 10.000 TL kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır?
- UFO videosu şoke etti! Pentagon UFO görüntüleri gerçek mi? Uzaylılar var mı?
- Obada ihanetin karinesi: Kuruluş Osman 19. bölüm 2. fragmanında Sungur Tekin geri mi dönüyor?
- Son dakika: Haftaya okullar açılacak mı? 4 Mayıs'ta okullar açılıyor mu? MEB okullar ne zaman açılacak?
- 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 20 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?
- ŞOK'ta 2 katalog bir arada! ŞOK 29 Nisan 2020 kataloğu dolu dolu! İşte 29 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğu
- 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır? 1000 TL pandemi sosyal yardım 3. faz ödemeleri ne zaman?
- Son dakika: Askerlik yerleri belli oldu mu? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
- BEDAŞ son dakika: 16 ilçede elektrik kesintisi! 28 Nisan İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
- A101 28 Nisan 2020 kataloğunda neler var? A101'in salı günü indirimleri neler? İşte A101 aktüel ürünler kataloğu
- BİM 28 Nisan 2020 kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta BİM'de neler olacak? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu