Son dakika: İspanya'da corona virüsten ölenlerin sayısı 23.521 oldu
Son dakika haberi... İspanya'da corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 331 artışla 23 bin 521'e çıktı.
DÜNYA GENELİNDE KOVİD-19 BULAŞANLARIN SAYISI 3 MİLYONU GEÇTİ
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyonu geçti.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 3 milyon 3 bin 352'ye ulaştı.
En çok vaka görülen ülke 987 bin 322 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 226 bin 629 ile İspanya, 197 bin 675 ile İtalya, 162 bin 100 ile Fransa, 157 bin 770 ile Almanya, 152 bin 840 ile İngiltere, 110 bin 130 ile Türkiye, 90 bin 481 ile İran ve 87 bin 147 ile Rusya izledi.
Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise 82 bin 830 vaka kayda geçti.
Vaka sayıları 10 bini aşan diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:
"Brezilya (63 bin 100), Kanada (46 bin 895), Belçika (46 bin 134), Hollanda (37 bin 845), İsviçre (29 bin 61), Hindistan (27 bin 977), Peru (27 bin 517), Portekiz (23 bin 864), Ekvador (22 bin 719), İrlanda (19 bin 262), İsveç (18 bin 640), Suudi Arabistan (17 bin 522), İsrail (15 bin 466), Avusturya (15 bin 225), Meksika (14 bin 677), Singapur (14 bin 423), Japonya (14 bin 153), Şili (13 bin 331), Pakistan (13 bin 328), Polonya (11 bin 761), Romanya (11 bin 36), Güney Kore (10 bin 738), Belarus (10 bin 463), Birleşik Arap Emirlikleri (10 bin 349) ve Katar (10 bin 287)."
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 2019 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını, dünya genelinde 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.
Salgın nedeniyle dünya genelinde 207 bin 94 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 882 bin 552 kişi iyileşti. Halen tedavi gören 1 milyon 913 bin 706 aktif enfekte kişi bulunuyor.
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