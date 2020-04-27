Çin'de korkutan ikinci koronavirüs dalgası! Başkentte birçok işletme kapatıldı
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs şu ana kadar 3 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Koronavirüsten ölenlerin sayısı ise 250 bine dayandı. Dünya Sağlık Örgütü’nün küresel salgın olarak ilan ettiği koronavirüs hakkında bir son dakika haberi geldi. Çin’in başkenti Pekin’de ikinci bir koronavirüs dalgası nedeniyle birçok işletme kapatıldı. İşte detaylar…
Resmi verilere göre 82 binden fazla insanın etkilendiği ve 4 bin 633 insanın da yaşamını yitirdiği Çin'de "ikinci corona virüsü dalgası geliyor" paniği yaşanıyor.
Salgının merkez üssü Wuhan'daki bütün Covid-19 hastalarının taburcu edilmesinin ardından yaşamın göreceli olarak normale döndüğü ülkede son günlerde Rusya sınırındaki bölgelerde vaka sayısı artışı geliyor.
Ülke genelinde corona virüsüne karşı sıkı önlemler gevşetilirken Pekin'de olası bir corona virüsü salgını dalgasına karşı yeni yasaklar getirildi.
10 milyondan fazla insanın yaşadığı Pekin'de spor salonları ve kamuya açık yüzme havuzları kapatılırken, medeni kurallara uymayanlara çok ağır para cezaları verilmesine karar verildi.
Pekin yönetimi vatandaşların hapşırırken ya da öksürürken ağız ve burunlarını kapatma zorunluluğu getirirken, toplu taşımada yemek yemeye ve hastayken maskesiz sokağa çıkmaya da yasak getirildi.
TASMASIZ GEZDİRENE 75 DOLAR PARA CEZASI
Lokantalarda "ortaya karışık" şekilde yemek söylemenin ve bunu müşterilere sunmanın da yasaklanacağı Pekin'de kamu sağlığı ve hijyen için alınan bu yasaklar arasında sokakta üstsüz gezmek, köpeği tasmasız dolaştırmak, yere çöp atmak, yere tükürmek, apartman dairesinden sokağa bir şey fırlatmak, sokakta tuvaletini yapmak yer alıyor.
Çöp atmak, sokağa tükürmek ve tuvaletini sokağa yapmaya 200 yuan (yaklaşık 30 dolar) ceza kesilmesine karar verilirken köpeklerini tasmasız gezdirenlere de 500 yuan (yaklaşık 75 dolar) para ceza verileceği belirtildi.
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