26 Nisan 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Portekiz'de coronavirüs vaka sayılarında korkutan artış!

Son dakika: Portekiz'de coronavirüs vaka sayılarında korkutan artış!

Son dakika haberi; ’da corona virüs ölümlerinde ve vaka sayılarında düşüş yaşanırken, ’de son günlerde ise vaka sayısında artış dikkat çekiyor. Son 24 saatte vaka sayı 472 kişi daha arttarken toplamda vaka sayısı 23 bin 864 kişiye yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.04.2020 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020
ABONE OL
AVRUPA ÜLKESİNDE KORKUTAN ARTIŞ!

sınır komşusu 'da corona virüse bağlı ölümler düşüşe geçerken Portekiz'de vaka sayısında yükselme yaşandı.

Bugün açıklanan son 24 saatin verilerine göre ülkede toplam vaka sayısı 23 bin 864 oldu

Portekiz'de corona virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 903'e yükseldi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA