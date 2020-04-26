Son dakika: Portekiz'de coronavirüs vaka sayılarında korkutan artış!
Son dakika haberi; İspanya’da corona virüs ölümlerinde ve vaka sayılarında düşüş yaşanırken, Portekiz’de son günlerde ise vaka sayısında artış dikkat çekiyor. Son 24 saatte vaka sayı 472 kişi daha arttarken toplamda vaka sayısı 23 bin 864 kişiye yükseldi.
Portekiz sınır komşusu İspanya'da corona virüse bağlı ölümler düşüşe geçerken Portekiz'de vaka sayısında yükselme yaşandı.
Bugün açıklanan son 24 saatin verilerine göre ülkede toplam vaka sayısı 23 bin 864 oldu
Portekiz'de corona virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 903'e yükseldi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- İran'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı
- Brad Pitt Trump'la böyle dalga geçti
- İran'dan korona mücadelesinde yeni adım!
- İspanya'da son durum! Ölü sayısı 23 bini aştı
- Wuhan'daki tüm hastalar taburcu edildi
- Hafter'den Mitiga Havalimanı'na füze saldırısı
- ABD'li senatörden Vuhan ile ilgili flaş çağrı!
- Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 46 bini geçti
- İngiltere resmen açıkladı! 20 dakikada sonuç veriyor
- Toz fırtınası bir sokağı böyle yuttu
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hangi Osmanlı padişahı şehzadeyken Amasya'da sancak beyliği yapmamıştır?
- Hangisi bir prenslik değildir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (25 Nisan)
- Tarzan filmlerinde 12 kez başrol oynayan Johnny Weissmuller Olimpiyat oyunlarının hangi dalında 5 altın madalya sahibidir?
- A101 28 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: A101'de salı günü hangi ürünler olacak? İşte indirim listesi...
- Ziraat Bankası 6 ay sonra ödemeli kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır? 10.000 TL destek kredisi şartları neler?
- Tarih açıklandı! AVM'ler ne zaman açılıyor? Alışveriş Merkezleri Mayıs'ta açılacak mı?
- Son dakika: İl dışı yasağı ne zaman kalkacak? Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak?
- Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF online sınav ne zaman son?
- Milli Savunma Bakanlığı son dakika! Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yeri belli mi?
- 0,49 faizli destek kredisi! 10.000 TL 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru ekranı! 36 ay taksit ödemesi kaç para?
- Son dakika: Okullar ne zamana kadar tatil? 4 Mayıs'ta okullar açılacak mı? Yaz tatili iptal mi edildi?
- Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? Yumurtalı Ramazan pidesi malzemeleri ve tarifi! İşte evde pide yapılışı...