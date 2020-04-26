Son dakika: Portekiz'de coronavirüs vaka sayılarında korkutan artış!

Portekiz sınır komşusu İspanya'da corona virüse bağlı ölümler düşüşe geçerken Portekiz'de vaka sayısında yükselme yaşandı.

Bugün açıklanan son 24 saatin verilerine göre ülkede toplam vaka sayısı 23 bin 864 oldu

Portekiz'de corona virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 903'e yükseldi.