26 Nisan 2020, Pazar
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Son dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı

Son dakika haberleri... Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 242 artarak 22 bin 856'ya yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.04.2020
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FRANSA'DA ÖLENLERİN SAYISI AÇIKLANDI

Detaylar gelecek...

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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