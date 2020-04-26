Sokağa çıkma yasağını delen İspanyol: Balığımı gezdiriyordum
İspanya'da elinde cam fanusla dışarı çıkarak sokağa çıkma yasağını ihlal eden adam, polis tarafından durdurulunca, "Balığımı gezdiriyordum" dedi. İspanyol polisi, sosyal medya platformu Twitter'dan yasağı delen şahsı paylaşarak, para cezasına çarptırıldığını belirtti.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 14 Mart'tan bu yana karantina tedbirlerinin uygulandığı İspanya'da ilginç bir olay yaşandı. Sokağa çıkma yasağı kapsamında evcil hayvanların yürüyüşe çıkarılmasının serbest olmasını fırsat bilen bir kişi, Lognoro kentinde içinde balığının bulunduğu cam fanusla birlikte dışarı çıktı.
PARA CEZASI KESİLDİ
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden adam polis tarafından durdurulunca, "Balığımı gezdiriyordum" diyerek kendini savundu. İspanyol polisi, sosyal medya platformu Twitter'dan yasağı delen şahsı paylaşarak, para cezasına çarptırıldığını belirtti.
İspanya'da insanlar sadece zorunlu ihtiyaçları için sokağa çıkabilirken, sokakta yürüyüş ve spor yapmak ise yasak.
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