Pakistan Başbakanı İmran Han'dan kritik "Diriliş Ertuğrul" yorumu

Başkent İslamabad'da yaşayan YouTube fenomenleri ve içerik üreticileriyle bir araya gelen Pakistan Başbakanı İmran Han , burada yaptığı konuşmada, ülkede yıllardır hüküm süren Amerikan ve Hint sinemasına, Türk yapımlarının üçüncü bir aktör olarak katıldığını söyledi.

Han, "Diriliş Ertuğrul İslam kültürünü ve tarihini gösteren çok enteresan bir dizi. Normalde buraya Hollywood ve Bollywood yapımları gelirken şimdi üçüncü bir aktör katıldı. (Diriliş Ertuğrul'da) Romantizm var, tarih var, en önemlisi İslami değerler var. Gençlerimize İslam tarihi ve değerlerini öğretmekte faydalı olacaktır." dedi.



HOLLYWOOD VE BOLLYWOOD FİLMLERİNE ELEŞTİRİ

Hollywood ve Bollywood yapımlarının ülkedeki ahlaki değer ile kültüre zarar verdiğini kaydeden Han, "Üzülerek söylemeliyim ki son 30 yılda Hollywood ve Bollywood yapımlarında ahlaki ve kültürel değerlerimize uymayan içerikler var. Bollywood'da bu kadar kötü şeyler yokken artık olmaya başladı. Hollywood ise kendi iyilerini gösterirken kötülüklerini göstermeyerek bizim gençlerimizi etkiliyor. Yaptıkları film ve dizilerin etkisiyle uyuşturucu kullanımı, cinsel suçlar ve cinayetler artıyor." diye konuştu.

Han, Hollywood ve Bollywood yapımlarının Pakistan aile yapısı ile yaşantısına zarar verdiğini sözlerine ekledi.



DİRİLİŞ ERTUĞRUL BAŞLADI

PTV aralık ayında, Han'ın da talimatıyla Diriliş Ertuğrul'u Urduca dublajlı olarak yayımlayacağını duyurmuştu.

Dizinin Pakistan yayın haklarını alan PTV, dublaj çalışmalarını tamamlayarak ramazan ayının ilk günü diziyi ekrana taşımıştı.

Dizi PTV'de ramazan boyunca her gün biri yeni bölüm ikisi tekrar olmak üzere üç kez yayımlanacak.