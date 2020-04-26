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Netanyahu'dan skandal Batı Şeria açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, toprakları üzerindeki işgalleri hakkında skandal açıklamalara imza attı. Netanyahu, "Yahudi yerleşim birimlerinin ilhakını ABD'nin onaylayacağından eminim" dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.04.2020
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NETANYAHU'DAN SKANDAL BATI ŞERİA AÇIKLAMASI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD yönetiminin işgal altındaki 'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "İsrail'e ilhakına" onay vereceğinden emin olduğunu söyledi.

Netanyahu, San Remo Konferansının 100. yıl dönümü dolayısıyla ABD'de düzenlenen programa gönderdiği görüntülü mesajda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ŞÜPHEM YOK"

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "İsrail'e ilhak" planına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Netanyahu, "Trump'ın 'barış planında' İsrail'in Yahuda ve Samira'nın tamamındaki (Yahudilerin Batı Şeria'ya verdiği isim) haklarını tanındı. Başkan Trump (Batı Şeria'daki) Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nde İsrail'in hakimiyetini tanıyacağı taahhüdünde bulundu. Birkaç ay sonra bu taahhüttün onurlandırılacağından şüphem yok." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı 'ın Netanyahu ile 28 Ocak'ta 'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin 'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyor.

Netanyahu, İsrail'de 2 Mart'ta yapılan erken seçim öncesi Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ile Ürdün Vadisi'ni "ilhak" vaadinde bulunmuştu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

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