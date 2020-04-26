Kim Jong-un hakkında yeni bir iddia: Ölmedi ancak...
Dünya Kuzey Kore lideri Kim Jong-un sağlık durumunu merak ediyor. Japon medyası; geçirdiği kalp ameliyatı sonrası hayatını kaybettiği ileri sürülen Kim Jong'un ölmediğini bitkisel hayatta olduğunu iddia etti.
Japonya basını, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un "bitkisel hayatta olduğunu" iddia etti. Bazı haber kaynakları, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un için hayatını kaybetti haberleri yaparken diğer kaynaklar da bu haberi yalanladı.
Ancak Kuzey Kore'ye özel ilgisi olan Japonya basınında, nisan ayı başında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, düştükten sonra hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Haberlere göre, Pekin'den, uzman ekip desteği istenildi. Ancak ekip gelmeden, Kim Jong-un'a kalp ameliyatı yapıldı
OBEZİTESİ SORUN YARATTI
Ameliyatta, Jong-un'un kalıtsal obezitesi nedeniyle bir dizi komplikasyon yaşandığı öne sürüldü.
Haberlere göre, ameliyatın başarısız olması sonucu, Kim Jong-un bitkisel hayata girdi. İddia, Kuzey Kore'ye gittiği belirtilen Çinli sağlık ekibine dayandırıldı.
36 yaşındaki Kuzey Kore liderinin, yaşam mücadelesi verdiği iddia ediliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- İsviçre'den gururlandıran görüntü! Türk bayrağı...
- Pakistan Başbakanı'ndan "Diriliş Ertuğrul" yorumu
- Almanya’da koronavirüs kısıtlamaları protesto edildi
- Brezilya'da korkunç bilanço! Son 24 saatte...
- İngiliz medyasından olay yaratan iddia!
- Boris Johnson'la ilgili flaş gelişme
- BAE'den skandal adım! Yemen'de özerklik ilan ettirdi
- "Kim öldü mü?" sorusuna yanıt! Fotoğraflar servis edildi
- Darbeci Hafter'den Libya'da insanlık suçu!
- İsrail Netanyahu'ya karşı ayağa kalktı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hangi Osmanlı padişahı şehzadeyken Amasya'da sancak beyliği yapmamıştır?
- Hangisi bir prenslik değildir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (25 Nisan)
- Tarzan filmlerinde 12 kez başrol oynayan Johnny Weissmuller Olimpiyat oyunlarının hangi dalında 5 altın madalya sahibidir?
- A101 28 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: A101'de salı günü hangi ürünler olacak? İşte indirim listesi...
- Ziraat Bankası 6 ay sonra ödemeli kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır? 10.000 TL destek kredisi şartları neler?
- Tarih açıklandı! AVM'ler ne zaman açılıyor? Alışveriş Merkezleri Mayıs'ta açılacak mı?
- Son dakika: İl dışı yasağı ne zaman kalkacak? Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak?
- Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF online sınav ne zaman son?
- Milli Savunma Bakanlığı son dakika! Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yeri belli mi?
- 0,49 faizli destek kredisi! 10.000 TL 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru ekranı! 36 ay taksit ödemesi kaç para?
- Son dakika: Okullar ne zamana kadar tatil? 4 Mayıs'ta okullar açılacak mı? Yaz tatili iptal mi edildi?
- Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? Yumurtalı Ramazan pidesi malzemeleri ve tarifi! İşte evde pide yapılışı...