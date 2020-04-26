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Kim Jong-un hakkında yeni bir iddia: Ölmedi ancak...

Dünya lideri Kim Jong-un sağlık durumunu merak ediyor. Japon medyası; geçirdiği kalp ameliyatı sonrası hayatını kaybettiği ileri sürülen Kim Jong'un ölmediğini bitkisel hayatta olduğunu iddia etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.04.2020 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020
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KİM JONG-UN HAKKINDA YENİ BİR İDDİA: ÖLMEDİ ANCAK...

basını, lideri Kim Jong-un'un "bitkisel hayatta olduğunu" iddia etti. Bazı haber kaynakları, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un için hayatını kaybetti haberleri yaparken diğer kaynaklar da bu haberi yalanladı.

Ancak Kuzey Kore'ye özel ilgisi olan Japonya basınında, nisan ayı başında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, düştükten sonra hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Haberlere göre, Pekin'den, uzman ekip desteği istenildi. Ancak ekip gelmeden, Kim Jong-un'a kalp ameliyatı yapıldı

OBEZİTESİ SORUN YARATTI
Ameliyatta, Jong-un'un kalıtsal obezitesi nedeniyle bir dizi komplikasyon yaşandığı öne sürüldü.

Haberlere göre, ameliyatın başarısız olması sonucu, Kim Jong-un bitkisel hayata girdi. İddia, Kuzey Kore'ye gittiği belirtilen Çinli sağlık ekibine dayandırıldı.

36 yaşındaki Kuzey Kore liderinin, yaşam mücadelesi verdiği iddia ediliyor.

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