25 Nisan 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İsviçre’den Türkiye’ye anlamlı destek! İsviçre’nin ünlü dağına Türk bayrağı silüeti yansıtıldı

İsviçre’den Türkiye’ye anlamlı destek! İsviçre’nin ünlü dağına Türk bayrağı silüeti yansıtıldı

’nin ünlü Matterhorn Dağına korona virüs ile mücadelede ’ye destek amacıyla Türk bayrağı silüeti yansıtıldı. "İnsanlara bir umut işareti gönderiyor ve krizin üstesinden gelmeleri için onlara güç ve azim diliyoruz'' mesajı yayınlandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.04.2020 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020
ABONE OL
TÜRKİYE’YE ANLAMLI DESTEK! DÜNYACA ÜNLÜ DAĞDA TÜRK BAYRAĞI

'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadelede ülkeler birbirlerine destek olmaya devam ediyor. 'nin Zermatt kasabasında bulunan dünyaca ünlü ''Işık Umuttur'' projesi kapsamında korona virüs salgını ile mücadele eden ülkelere destek olmak amacı ile 26 Nisan tarihine kadar çeşitli ülkelerin bayrakları ile aydınlatılacak. Zermatt halkı, bu proje kapsamında korona virüs salgını ile zor zamanlar geçiren insanlara destek olmak ve umut aşılamak istediklerini ifade ederken, korona virüs salgının üstesinden gelmeye çalışan ve bu konuda insanlara yardımda bulunan herkese minnettarlıklarını göstermeyi amaçladıklarını dile getirdi. Dün gece '''' projesi kapsamında Matterhorn Dağı'nın kuzey tarafı Türk bayrağı silüeti ile aydınlatılarak, "İnsanlara bir umut işareti gönderiyor ve krizin üstesinden gelmeleri için onlara güç ve azim diliyoruz'' mesajı yayınlandı.

Öte yandan ''Işık Umuttur'' projesi kapsamında Mattergon Dağına Pakistan, , Nepal, , Polonya, , ve gibi birçok ülkenin bayrakları da yansıtıldı.

İsviçre'de toplam korona virüs vaka sayısı 28 bin 894'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 593'e ulaştı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA