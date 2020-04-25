İsviçre’den Türkiye’ye anlamlı destek! İsviçre’nin ünlü dağına Türk bayrağı silüeti yansıtıldı
İsviçre’nin ünlü Matterhorn Dağına korona virüs ile mücadelede Türkiye’ye destek amacıyla Türk bayrağı silüeti yansıtıldı. "İnsanlara bir umut işareti gönderiyor ve krizin üstesinden gelmeleri için onlara güç ve azim diliyoruz'' mesajı yayınlandı.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadelede ülkeler birbirlerine destek olmaya devam ediyor. İsviçre'nin Zermatt kasabasında bulunan dünyaca ünlü Matterhorn Dağı ''Işık Umuttur'' projesi kapsamında korona virüs salgını ile mücadele eden ülkelere destek olmak amacı ile 26 Nisan tarihine kadar çeşitli ülkelerin bayrakları ile aydınlatılacak. Zermatt halkı, bu proje kapsamında korona virüs salgını ile zor zamanlar geçiren insanlara destek olmak ve umut aşılamak istediklerini ifade ederken, korona virüs salgının üstesinden gelmeye çalışan ve bu konuda insanlara yardımda bulunan herkese minnettarlıklarını göstermeyi amaçladıklarını dile getirdi. Dün gece ''Işık Umuttur'' projesi kapsamında Matterhorn Dağı'nın kuzey tarafı Türk bayrağı silüeti ile aydınlatılarak, "İnsanlara bir umut işareti gönderiyor ve krizin üstesinden gelmeleri için onlara güç ve azim diliyoruz'' mesajı yayınlandı.
Öte yandan ''Işık Umuttur'' projesi kapsamında Mattergon Dağına Pakistan, İran, Nepal, Kanada, Polonya, Güney Kore, Brezilya ve Rusya gibi birçok ülkenin bayrakları da yansıtıldı.
İsviçre'de toplam korona virüs vaka sayısı 28 bin 894'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 593'e ulaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Çin kararını verdi! Talepler reddedildi
- İngiliz basınından Türkiye'ye büyük övgü
- Rus doktordan koronavirüs uyarısı
- İtalya'da son 24 saatte 415 ölüm
- ABD'de korkunç rakam! Son 24 saatte 1993 kişi öldü
- Fransa'da son 24 saatte 369 ölüm
- Almanya Şansölyesi Merkel: Almanya'nın AB dönem başkanlığı planladığımızdan farklı geçecek
- İngiltere'de Covid-19 kabusu! İşte son bilanço
- Bill Gates'ten corona virüs açıklaması
- Kabus sürüyor! Sayı 200 bini geçti
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- A101 28 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: A101'de salı günü hangi ürünler olacak? İşte indirim listesi...
- Ziraat Bankası 6 ay sonra ödemeli kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır? 10.000 TL destek kredisi şartları neler?
- Tarih açıklandı! AVM'ler ne zaman açılıyor? Alışveriş Merkezleri Mayıs'ta açılacak mı?
- Son dakika: İl dışı yasağı ne zaman kalkacak? Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak?
- Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF online sınav ne zaman son?
- Milli Savunma Bakanlığı son dakika! Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yeri belli mi?
- 0,49 faizli destek kredisi! 10.000 TL 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru ekranı! 36 ay taksit ödemesi kaç para?
- Son dakika: Okullar ne zamana kadar tatil? 4 Mayıs'ta okullar açılacak mı? Yaz tatili iptal mi edildi?
- Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? Yumurtalı Ramazan pidesi malzemeleri ve tarifi! İşte evde pide yapılışı...
- Üreticilere müjde! Buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak? 2019 1. dönem buzağı destekleri ne zaman ödenecek?
- 3. faz 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet pandemi sosyal destek sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Diyanet: Oruca en geç ne zaman niyet edilir? Niyet nasıl edilir? Niyet etmeden oruç tutulur mu?