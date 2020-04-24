24 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Endonezya'da Kovid-19 nedeniyle tüm seyahatler yasaklandı

Son dakika: Endonezya'da Kovid-19 nedeniyle tüm seyahatler yasaklandı

Son dakika haberine göre ’da, (Kovid-19) nedeniyle kara, hava ve deniz ulaşım araçlarıyla seyahatler geçici süreyle yasaklandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.04.2020
ABONE OL
O ÜLKEDE TÜM SEYAHATLER YASAKLANDI

Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, salgınla mücadelede ramazan ve bayramda ''memlekete dönüş'' yasağına ilişkin tüm ulaşım araçlarının belirli tarihlere kadar yasaklanması kararı alındığını açıkladı.

Irawati, yasakla uçak, deniz ve tren seferlerinin yanı sıra kara yolu ile şehirler arası ulaşımda kamu ve özel taşıtların tamamının kısıtlandığını ifade etti.

Irawati, kargo taşımacılığı, cenaze aracı, ambulans, itfaiye, polis ve askeri araçlar gibi zaruri hizmetlere ait taşıtların yasaktan muaf olduğu bilgisini paylaştı.

TAHLİYE VE KARGO UÇAKLARINA İZİN VERİLECEK
Bakanlığın Hava Taşımacılığı Direktörü Novie Riyanto, iç ve dış hat uçuşlarında ticari ve charter seferlerinin 1 Haziran'a kadar askıya alınacağını belirtti.

Riyanto, tahliye ve kargo uçaklarına ek olarak yabancı temsilciler ve devlet kurumları sorumlularını taşıyan uçaklara ise izin verileceğini aktardı.

Ülke genelinde kara yolu taşımacılığında, 31 Mayıs, deniz seferlerinde 8 Haziran, tren seferlerinde de 15 Haziran'a kadar seyahat yasağı uygulanacak.

Devlet Başkanı , salı günü, salgın nedeniyle ülke genelinde ramazan ayı ve bayram tatilinde memlekete dönüşlerin yasaklandığını bildirmişti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA