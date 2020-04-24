Son dakika: Endonezya'da Kovid-19 nedeniyle tüm seyahatler yasaklandı
Son dakika haberine göre Endonezya’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kara, hava ve deniz ulaşım araçlarıyla seyahatler geçici süreyle yasaklandı.
Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, salgınla mücadelede ramazan ve bayramda ''memlekete dönüş'' yasağına ilişkin tüm ulaşım araçlarının belirli tarihlere kadar yasaklanması kararı alındığını açıkladı.
Irawati, yasakla uçak, deniz ve tren seferlerinin yanı sıra kara yolu ile şehirler arası ulaşımda kamu ve özel taşıtların tamamının kısıtlandığını ifade etti.
Irawati, kargo taşımacılığı, cenaze aracı, ambulans, itfaiye, polis ve askeri araçlar gibi zaruri hizmetlere ait taşıtların yasaktan muaf olduğu bilgisini paylaştı.
TAHLİYE VE KARGO UÇAKLARINA İZİN VERİLECEK
Bakanlığın Hava Taşımacılığı Direktörü Novie Riyanto, iç ve dış hat uçuşlarında ticari ve charter seferlerinin 1 Haziran'a kadar askıya alınacağını belirtti.
Riyanto, tahliye ve kargo uçaklarına ek olarak yabancı temsilciler ve devlet kurumları sorumlularını taşıyan uçaklara ise izin verileceğini aktardı.
Ülke genelinde kara yolu taşımacılığında, 31 Mayıs, deniz seferlerinde 8 Haziran, tren seferlerinde de 15 Haziran'a kadar seyahat yasağı uygulanacak.
Devlet Başkanı Joko Widodo, salı günü, salgın nedeniyle ülke genelinde ramazan ayı ve bayram tatilinde memlekete dönüşlerin yasaklandığını bildirmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- ABD'den 484 milyar dolarlık Kovid-19 ek bütçesine onay
- Macron'dan "Kovid-19" uyarısı
- Koronavirüs salgınında korkunç tablo! Yüzde 88'i öldü...
- Dünya genelinde koronadan ölenlerin sayısı açıklandı
- "Bu imkanlar ABD'de yok"
- Hafter Ramazan ayının ilk gecesinde de saldırdı
- BM'den İsrail'e "Batı Şeria'yı ilhak" uyarısı
- Corona virüsün üç yeni belirtileri ortaya çıktı!
- İngiltere koronavirüs aşısını insanlar üzerinde denedi
- KKTC'de tüm camilerde İstiklal Marşı okutuldu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Cuma mesajları 2020: Yeni resimli ve en güzel cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar
- Zonguldak sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Van, Yozgat sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Trabzon, Tunceli sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Tekirdağ, Tokat sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Şanlıurfa, Uşak sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Sinop, Sivas sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Samsun, Siirt sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Rize, Sakarya sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Osmaniye, Düzce sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Niğde, Ordu sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Muş, Nevşehir sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!