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İngiltere'de Kraliyet Donanması'na parti şoku! Soruşturma başlatıldı

Dünyayı etkisi altına alan (Covid-19) salgını nedeniyle sıkı sosyal izolasyon kuralları uygulanan ’de, komutanına mürettebatına barbekü partisi verdi. Donanmada gerçekleştirilen barbekü partisi ülkede tepkilere neden olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.04.2020 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
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İNGİLTERE'DE KRALİYET DONANMASI'NA PARTİ ŞOKU! SORUŞTURMA BAŞLATILDI

'de 'nın denizaltısı olan HMS Trenchant iki ay boyunca denizde kaldıktan sonra Devonport Deniz Üssü'ne yanaştı. Denizaltı komutanı, 'evinize hoş geldiniz' sloganıyla, gemiden ayrılmadan önce mürettebatına moral olması için müzikli bir barbekü partisi düzenledi. Dünyayı etkisi altına alan salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere'de salgından yakınları ölen kişiler, gemideki parti görüntülerinin sosyal medyaya sızmasının ardından olaya tepki gösterdi.

İngiltere'de Kraliyet Donanması'na parti şoku! Soruşturma başlatıldı İNGİLTERE'DE KRALİYET DONANMASI'NA PARTİ ŞOKU! SORUŞTURMA BAŞLATILDI

BARBEKÜ GÖRÜNTÜLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyaya sızan görüntüler üzerine, İngiltere halkı sıkı sosyal izolasyon kuralları uygularken, donanmanın yaptığı barbekü partisine tepki gösterdi. Komutanın, eve dönmeden önce mürettebatını neşelendirmek için limanda partiye izin verdiğini söyleyen bir donanma subayı, "Komutan, 'denizde uzun bir süre kaldıktan sonra mürettebatı neşelendirmeye yardımcı olacağını' söyledi. Disko ve barbekü yapmamıza izin verdi" dedi. Su altında kendi kendilerine 2 ay boyunca sosyal izolasyon uygulamalarına rağmen, 150 mürettebata aynı şeyi iki hafta daha evde yapmaları gerektiği bilgisi verildi.

Açılan soruşturma üzerine Kraliyet Donanması sözcüsü, "Soruşturma devam ediyor. Daha fazla yorum yapmak uygunsuz olur" şeklinde açıklama yaptı.

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