24 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Çin’de bir anne ve bebeğine bufalo saldırdı | Video

Çin’de bir anne ve bebeğine bufalo saldırdı | Video

'de kucağında bebeği ile evinin kapısının önünde duran bir kadına, mezbahaya götürülürken kaçan bir saldırdı. O anlar kameraya yansıdı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.04.2020 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
ABONE OL
ANNE VE BEBEĞİNE BUFALO SALDIRDI

'in Guangdong bölgesindeki Heyuan kentinde mezbahaya götürülürken sahibinden kaçan bir , kucağında bebeği ile evinin kapısının önünde duran kadına saldırdı. Kucağında bebeği ile duran annenin bufalonun saldırısından kaçmak için eve koştuğu ve tam o sırada arkadan gelen bufalonun vurmasıyla bebeğin yere düştüğü anlar evin güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

Çin’de bir anne ve bebeğine bufalo saldırdı | Video ÇİN’DE BİR ANNE VE BEBEĞİNE BUFALO SALDIRDI | VİDEO

OLAYDA ANNE HAFİF YARALANDI, BEBEK ZARAR GÖRMEDİ

Görütülerde, yere yığılan çığlık attıktan sonra evden çıkan bir adam bufaloyu uzaklaştırırken, diğer adam da yerdeki bebeği kurtarmaya çalıştı. Olayda anne hafif yaralanırken zarar görmedi. Mezbahaya kesilmek için götürülen bufalonun yoldayken sahibinden kaçtığını belirten polis yetkilisi sözcüsü, "Bufalo kaçtıktan sonra bir kadını yaraladı. Anne yumuşak doku yaralanması yaşadı, ancak çocuğu zarar görmedi. Kamu güvenlik bürosundan onay aldıktan sonra bufaloyu vurduk" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA