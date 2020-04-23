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Son dakika: Fransa koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Son dakika haberleri... Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 516 artarak 21 bin 856'ya yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.04.2020 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020
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FRANSA KORONAVİRÜS VAKA SAYILARINI AÇIKLADI

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Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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