Son dakika: Fransa koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
Son dakika haberleri... Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 516 artarak 21 bin 856'ya yükseldi.
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