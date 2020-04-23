23 Nisan 2020, Perşembe
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Almanya'dan 182 Türk vatandaşı Adana'ya getirildi

'dan 182 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi. Türkiye 'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, Almanya'daki 182 Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Yolları'na ait uçak, Havalimanı'na indi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.04.2020
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ALMANYA'DAN 182 TÜRK VATANDAŞI ADANA'YA GETİRİLDİ

Uçağa giren sağlık ekipleri, yolcuları sağlık kontrolünden geçirdi. Daha sonra pasaport kontrolü yapılan yolcular, apronda bekletilen otobüslere bindirildi.

Uçaktan inen vatandaşlardan Yüksel Kudu'nun merdivenden iner inmez toprağı öperek şükretmesi ilginç görüntüler oluşturdu. 2 ay önce 'ya tatil için gittiğini dile getiren Kudu, "Cumhurbaşkanımızın, devletimizin sayesinde ülkeme geri dönebildim. Cumhurbaşkanımızdan ve devletimizden Allah razı olsun. Bizi gurbet ellerde bırakmadılar." dedi.

Uçaktan inen vatandaşlar daha sonra sosyal mesafe kuralları çerçevesinde otobüslere bindirilerek karantina sürecini geçirecekleri, Gençlik ve ait öğrenci yurduna gönderildi.

Söz konusu kişiler burada 14 gün karantinada kalacak.

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