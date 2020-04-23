Almanya'dan 182 Türk vatandaşı Adana'ya getirildi

Uçağa giren sağlık ekipleri, yolcuları sağlık kontrolünden geçirdi. Daha sonra pasaport kontrolü yapılan yolcular, apronda bekletilen otobüslere bindirildi.

Uçaktan inen vatandaşlardan Yüksel Kudu'nun merdivenden iner inmez toprağı öperek şükretmesi ilginç görüntüler oluşturdu. 2 ay önce Almanya'ya tatil için gittiğini dile getiren Kudu, "Cumhurbaşkanımızın, devletimizin sayesinde ülkeme geri dönebildim. Cumhurbaşkanımızdan ve devletimizden Allah razı olsun. Bizi gurbet ellerde bırakmadılar." dedi.

Uçaktan inen vatandaşlar daha sonra sosyal mesafe kuralları çerçevesinde otobüslere bindirilerek karantina sürecini geçirecekleri, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait öğrenci yurduna gönderildi.

Söz konusu kişiler burada 14 gün karantinada kalacak.