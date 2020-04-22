22 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İtalya'da koronavirüs bilançosu: Son 24 saatte 437 ölüm

İtalya'da koronavirüs bilançosu: Son 24 saatte 437 ölüm

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.04.2020 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020
ABONE OL
İTALYA'DA SON 24 SAATTE 437 ÖLÜM!

Son dakika haberi... Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan ve 170 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor. 'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 437 artarak 25 bin 85'e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan ve 170 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor. 'da açıklanan son verilere göre 1 günde 437 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 25 bin 85'e yükseldiği bildirildi. Ülkede 3 bin 370 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 187 bin 327'ye ulaştığı ifade edildi.
Ülkede iyileşenlerin sayısının 54 bin 543'e yükseldiği belirtilirken durumu kritik olanların sayısı ise 2 bin 384 olarak açıklandı.

COVİD-19 TEDBİRLERİ GEVŞETİLİYOR
Dünyada en çok korona virüs ölümünün yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunan İtalya, korona virüs pandemisi nedeniyle ülkede uygulanan karantina ve sokağa çıkma yasaklarını 4 Mayıs itibariyle hafifletmeye hazırlanıyor. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkede yeni tip korona virüsle mücadelede ulusal çapta 2. aşama olarak nitelendirilen dönemin 4 Mayıs'ta başlayacağını belirtmiş ve detayları pazar gününe kadar açıklayacağını duyurmuştu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA