Son dakika: Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı can kayıpları ve vakalar artıyor
Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümler Fas'ta 144'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 46'ya, Kuveyt'te 11'e, Umman'da 8'e yükseldi. Bahreyn ve Katar'da da vaka sayıları arttı. Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 144, BAE'de 46, Kuveyt'te 11, Umman'da 8 oldu. Bahreyn ve Katar'da da vaka sayıları arttı.
Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 bulaşan 1 kişinin daha hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 144'e çıktığı belirtildi.
Ülkede toplam vaka sayısının 3 bin 186 olduğu ifade edilen açıklamada, 412 kişinin hastalığı yenerek taburcu edildiği aktarıldı.
KUVEYT
Kuveyt Sağlık Bakanı Sözcüsü Abdullah es-Sened, düzenlediği basın toplantısında, 2 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve can kaybının 11'e yükseldiğini söyledi.
Ülkedeki toplam vaka sayısının 2 bin 80'e çıktığını ifade eden Sened, 412 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bilgisini verdi.
UMMAN
Umman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bir kişinin daha ölümüyle ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 8 olduğu belirtildi.
Açıklamada, toplam vaka sayısının da 98 artarak 1508'e yükseldiği, 238 hastanın ise iyileştiği kaydedildi.
BAE
BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 46'ya çıktığı bildirildi.
Açıklamada ayrıca, 490 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 7 bin 755'e yükseldiği ifade edildi.
BAHREYN
Bahreyn Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 vakalarının 1907'ye ulaştığını, 773 kişinin de tedavi edildiğini açıkladı.
Bahreyn'de bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.
KATAR
Katar Sağlık Bakanlığı, 518 kişide daha virüs tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 6 bin 533'e çıktığını duyurdu.
Açıklamada ayrıca 614 kişinin iyileştiği belirtildi.
LÜBNAN
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19'un görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana ilk kez yeni vaka tespit edilmedi.
Bakanlık dün toplam vaka sayısının 677'ye ulaştığını duyurmuştu.
Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı en son 21 olarak açıklanmıştı.
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