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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Tunuslu mevkidaşıyla görüştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.04.2020 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020
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BAKAN AKAR'DAN KRİTİK GÖRÜŞME

, ile telefonda görüştü. Akar ve Hazgui arasında koronavirüsle mücadelede iş birliği ve dayanışmanın önemi ele alındı.

, ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar ile mevkidaşı arasında yapılan görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği ve dayanışmanın önemi, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler gibi konular da bilgi alışverişinde bulunuldu.

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