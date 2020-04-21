Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Tunuslu mevkidaşıyla görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tunus Savunma Bakanı Imed Hazgui ile telefonda görüştü. Akar ve Hazgui arasında koronavirüsle mücadelede iş birliği ve dayanışmanın önemi ele alındı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tunus Savunma Bakanı Imed Hazgui ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar ile mevkidaşı arasında yapılan görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği ve dayanışmanın önemi, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler gibi konular da bilgi alışverişinde bulunuldu.
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