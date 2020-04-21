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İsveç'te Türk kadınları, koronavirüsle mücadele için gönüllü olarak maske dikiyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.04.2020
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İSVEÇ'TE TÜRK KADINLARI, KORONAVİRÜSLE MÜCADELE İÇİN GÖNÜLLÜ OLARAK MASKE DİKİYOR

’te yaşayan Türk kadınları koronavirüs salgını ile mücadeleye destek olmak amacı ile gönüllü olarak maske dikiyor. ’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren Avrupa’da hastanelerdeki ekipman yetersizliği sağlık çalışanlarını olumsuz etkiliyor. İsveç’in Göteborg kentinde bulunan tarafından gönüllü olarak maske dikilirken, maskeler hastane ve huzurevlerine teslim ediliyor.

Başkanı Süleyha Taş, yaptığı açıklamada gönüllü olarak koruyucu maske diktiklerini ve hediyelik piknik paketi hazırladıklarını belirterek bunları hastane ve yaşlı evlerine teslim edildiğini aktarırken, ''Birçok kadın çocukları ile birlikte atölyeye çevirdiğimiz dernek lokalinde sağlık çalışanları ve huzurevlerinde yaşayan yaşlı insanlar için maske dikip hazırlıyoruz. Hazırladığımız maske ve piknik sepetlerini Sahlgrenska Üniversite Hastanesi ve Östra Hastanesi sağlık çalışanlarına teslim ettik, bir yaşlı evine ise hazırladığımız paketlerden gönderdik'' ifadelerini kullandı.

Taş, Türk insanın yardım sever olduğunu dile getirerek, desteklerinden dolayı sağlık çalışanlarının kendilerine teşekkür ettiklerini ifade etti. 'te toplam koronavirüs vaka sayısı 14 bin 777'ye, hayatını kaybedenler ise bin 580'e ulaştı.

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