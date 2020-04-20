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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: İngiltere'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 509 oldu

Son dakika: İngiltere'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 509 oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.04.2020
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İNGİLTERE'DE ÖLÜ SAYISI 16 BİN 509 OLDU

Son dakika haberleri.. 'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 449 artarak 16 bin 509'a yükseldi.

'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 449 artarak 16 bin 509'a yükseldi.

Detaylar gelecek...

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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