Son dakika: İngiltere'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 509 oldu
Son dakika haberleri.. İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 449 artarak 16 bin 509'a yükseldi.
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 449 artarak 16 bin 509'a yükseldi.
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