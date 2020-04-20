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Koronavirüsü yenen kişi sayısı 640 bini geçti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.04.2020 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020
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KORONAVİRÜSÜ YENEN KİŞİ SAYISI 640 BİNİ GEÇTİ

Son dakika haberi... genelinde yeni tip koronavirüsten iyileşen aştı. Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de de 77 bin 84 kişi hastalığı yendi.

Dünyada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 640 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 640 bin 107 kişi iyileşti.

Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de de 77 bin 84 kişi hastalığı yendi.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla Almanya (91 bin 500), İspanya (80 bin 587), ABD (71 bin 489), İran (59 bin 273), İtalya (48 bin 877) ve Fransa (36 bin 578) oldu.

genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 442 bin 264'e ulaşırken, virüs nedeniyle 167 bin 893 kişi hayatını kaybetti. Halen tedavi gören 1 milyon 634 bin 264 aktif enfekte vaka bulunuyor.

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