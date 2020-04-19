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Moritanya'da aktif Kovid-19 vakası kalmadı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.04.2020
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O ÜLKEDEN SEVİNDİREN HABER! AKTİF VAKA KALMADI

'da aktif yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası kalmadığı bildirildi. yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar görülen 7 vakadan son ikisinin de iyileştiği ve 2 defa yapılan testlerin negatif çıktığı belirtildi.

'da aktif yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası kalmadığı bildirildi. yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar görülen 7 vakadan son ikisinin de iyileştiği ve 2 defa yapılan testlerin negatif çıktığı belirtildi.

752 KİŞİYE KARANTİNA UYGULAMASI SÜRÜYOR
Açıklamada, Kovid-19 vakalarıyla temas ettiği belirlenen 752 kişiye karantina uygulamasının sürdüğü kaydedildi.

Ülkede şu ana kadar 913 test yapıldığı aktarılan açıklamada, bu testlerde 4'ü kadın, 3'ü erkek 7 vaka tespit edildiği, bunlardan 1'inin yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.

Moritanya, Kovid-19'un Avrupa'da yayılmaya başlaması üzerine yurt dışından gelenlere yönelik 14 günlük karantina uygulamasını başlatan ilk ülkelerinden biri olmuştu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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