Kuzey Kore Trump'ı yalandı
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada "Kim Jong-un'dan güzel bir mektup aldım" demişti. Kuzey Kore tarafından yapılan açıklamada Trump'ın sözlerinin asılsız olduğu belirtildi.
Kuzey Kore, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkenin lideri Kim Jong-un'dan "güzel bir mektup" aldığına ilişkin açıklamasının asılsız olduğunu bildirdi.
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Trump'ın açıkladığı şekilde mektup gönderilmediği belirtildi.
Açıklamada, ABD Başkanı'nın neden "asılsız" bir hikayeyi medyayla paylaştığının inceleneceği kaydedilirken, iki ülke arasındaki ilişkilerin "bencil amaçlarla" kötüye kullanılmaması gerektiğine vurgu yapıldı.
Dün, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünün Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Trump, Kuzey Kore lideri Kim'den "güzel bir mektup" aldığını söylemişti.
Trump, Kuzey Kore ile iyi çalıştıklarını ifade ederek, şayet kendisi başkan seçilmeseydi ABD'nin Kuzey Kore ile savaşa gireceğini ifade etmişti.
TRUMP'TAN KİM'E KORONA İLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ TEKLİFİ
Kuzey Kore resmi ajansı KCNA'nın 22 Mart'taki haberinde, ABD Başkanı Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim'e mektup göndererek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği teklif ettiği bildirilmişti.
Trump'ın bu adımının Pyongyang yönetimi tarafından memnuniyetle karşılandığı kaydedilen haberde, mektubun liderler arasındaki kararlı ilişkinin güzel bir örneği olduğu ancak bunun iki ülke ilişkileri açısından olumlu yorumlanmasında acele edilmemesi gerektiği vurgulanmıştı.
Kuzey Kore ile ABD arasında, geçen yıl şubat ayından bu yana aksayarak da olsa devam eden nükleer müzakereler, İsveç'te 5 Ekim'de yapılan çalışma düzeyindeki toplantılarda kesilmişti.
Kuzey Kore lideri Kim, müzakereleri yeniden başlatmak üzere ABD yönetimine somut öneriler sunması için 2019 sonuna kadar süre tanımış, aksi halde nükleer ve kıtalar arası güdümlü füze denemelerini sürdürecekleri uyarısında bulunmuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Türkiye'den İngiltere'ye yardım eli! Koca Yusuf büyük yankı uyandırdı!
- Nijerya'da silahlı saldırı! Onlarca ölü var
- Çin'in gizlediği virüs gerçeği basına sızdı! İşte o fotoğraflar...
- Libya hükümet kuvvetleri 7 cephede ilerliyor
- İşte İngiltere'den 24 saatlik korona bilançosu
- Libya'daki hükümet güçlerinden Rusça mesaj
- ABD'de corona virüsten 2.009 kişi öldü
- Fransa ve İtalya'da günlük ölüm ortalaması geriledi
- Çernobil yangını hava kalitesini bozdu
- Yanlışlıkla ateşlenen roket 4 kişiyi öldürdü
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Libya hükümet kuvvetleri Terhune kentini ele geçirmek için 7 cephede ilerliyor
- Türkçe'deki ay adlarından hangileri Sümerce kökenlidir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (18 Nisan)
- Mercedes Kadir kimdir, neden öldü? Malatya'nın sevilen yüzü "Mercedes Kadir" Fatih Kaydı'nın hikayesi...
- Türkçedeki dil bilgisi kurallarına göe, hangisi "göçüşme" tanımına uygun bir örnektir?
- Birleşik Krallık kraliçesi 2. Elizabeth tahta geçtiğinden beri kaç ABD başkanı görev yapmıştır?
- Süper Lig tarihinde 22 defa ikinci olarak en fazla ikinci olan takım hangisidir?
- Son dakika: İş yerleri ne zaman açılacak? Berberler, düğün, spor salonları, kafeler ne zaman açılacak?
- 1.000 TL yardım başvurusu başladı mı? e-Devlet sosyal yardım başvuru şartları nelerdir? Kimler faydalanacak?
- Milyonlarca emekliye müjde! 361 TL ek ödeme zammı var mı? SSK Bağkur güncel emekli maaşı ne kadar?
- Son dakika: Yurt dışı ve iç hat uçuşları ne zaman başlayacak? Uçak seferleri ne zaman açılacak?
- Polis Akademisi son dakika! 26. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis alımı ne zaman?
- esinav.anadolu.edu.tr: AÖF online sınav ekranı! 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?