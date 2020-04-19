Arap ülkelerinde corona virüs ölümleri artıyor!
Yeni tip koronavirüs kaynaklı can kayıpları (Kovid-19) Cezayir'de 367'ye, Mısır'da 224'e, Fas'ta 137'ye, Irak'ta 82'ye yükselirken, Ürdün'de vaka sayısı arttı.
Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, yaptığı açıklamada, 3 kişinin daha Kovid-19'dan yaşamını yitirdiğini ve böylelikle toplam can kaybının 367'ye yükseldiğini belirtti.
Fevrar, 116 kişinin de enfekte olmasıyla toplam vaka sayısının 2 bin 534'e yükseldiğini, iyileşen sayısının ise 894 olduğunu ifade etti.
MISIR
Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 19 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, toplam can kaybının 224'e çıktığı, ülkedeki vaka sayısının ise 3 bin 32'ye yükseldiği aktarıldı.
FAS
Fas Sağlık Bakanlığı da virüs kaynaklı 2 can kaybının yaşandığını, hayatını kaybedenlerin sayısının 137'ye, vaka sayısının da 2 bin 685'e çıktığını açıkladı.
IRAK
Irak Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle bir kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve can kayıplarının 82'ye, vaka sayısının ise 1513'e yükseldiğini duyurdu.
ÜRDÜN
Ürdün Sağlık Bakanı Saat Cabir de düzenlediği basın toplantısında 6 kişinin daha virüse yakalandığını açıkladı.
Virüs bulaşanlardan birinin 2,5 yaşında bebek olduğunu ifade eden Cabir, toplam vaka sayısının 413'e yükseldiğini kaydetti.
Bakanlık Kovid-19 nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
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