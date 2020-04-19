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ABD'de polise 'koronavirüslü' saldırı: Önce tükürdü sonra da tren rayına itti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.04.2020 Güncelleme Tarihi: 19.04.2020
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ABD'DE POLİSE 'KORONAVİRÜSLÜ' SALDIRI

Tüm dünyayı kasıp kavuran coronavirüs (Covid-19) salgınında en çok vakanın ve can kaybının bulunduğu 'de, koronavirüslü olduğunu iddia eden 25 yaşındaki Anquando Johnson, polise tükürdükten sonra, kendisine müdahale eden maskeli kadın polis memurunu raylara itti.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen 'nin kentindeki Harlem Metro İstasyonu'nda, biri kadın 2 polis memuru devriye sırasında koronavirüslü olduğu iddia eden 25 yaşındaki Anquando Johnson, memurlardan birine tükürmesinin ardından arbede yaşandı.

ABD'de polise 'koronavirüslü' saldırı: Önce tükürdü sonra da tren rayına itti ABD'DE POLİSE 'KORONAVİRÜSLÜ' SALDIRI: ÖNCE TÜKÜRDÜ SONRA DA TREN RAYINA İTTİ

POLİSE TÜKÜRDÜ, TREN RAYINA İTTİ

Kendisine müdahale eden memurlara tekmeler savuran Johnson, kelepçe takmak isteyen kadın polis memurunu tekme atarak raylara itti. Olayın bir polis memuruna tükürülmesinden sonra başladığını söyleyen, olayın görgü tanığı Joaquin Santiago, o anları anbean kaydetti.

New York Polis Departmanı (NYPD) Sözcüsü, "Memur kolayca öldürülebilirdi ve bu saldırı sonucunda çok ciddi şekilde yaralandı. New York şehri polis memuruna yapılan herhangi bir saldırı topluma bir saldırıdır" dedi. Harlem Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gözaltına alınan Johnson, bir polis memuruna ağır saldırı ile suçlandı.

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