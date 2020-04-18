Dünya genelinde korkunç koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 154 bin 311
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 154 bin 311’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 2 milyon 251 bin 770’e yükseldi. Virüsü yenen kişi sayısı da 574 bin 386'a çıktı.
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını Avrupa'da da yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 20 bin 2'ye yükselirken; vaka sayısı da 190 bin 839'a çıktı.
ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ
Orta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 172 bin 434 olurken, 22 bin 745 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 141 bin 397'ye çıkarken; 4 bin 352 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 147 bin 969 kişide virüs tespit edildiği ve 18 bin 681 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 576'ya yükselirken, hasta sayısı 108 bin 692 oldu.
ABD'DE VAKA SAYISI 710 BİN 272
ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna gelirken ölü sayısı da giderek artıyor. 710 bin 272 vakanın bulunduğu ABD'de, hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 173 olarak açıklandı. Öte yandan, ülkede 3 milyon 579 bin 797 test yapıldığı bildirildi.
İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 4 BİN 958'E YÜKSELDİ
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 4 bin 958'e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 79 bin 494'e çıktığını açıkladı.
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