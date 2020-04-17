Son dakika: Türkiye'den Somali’ye corona virüs yardımı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı ve Kızılay tarafından corona virüs ile mücadele için hazırlanan yardım malzemeleri, uçakla Somali’ye gönderildi.

Türkiye , Korona virüsle (Covid-19) mücadeleye destek vermek amacıyla diğer ülkelere yardım malzemeleri göndermeyi sürdürüyor.Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay tarafından hazırlanan yardım malzemelerini Somali 'ye götüren Türk Hava Kuvvetlerine bağlı A400M tipi askeri kargo uçağı, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanından havalandı.





Yardım paketleri, Somali'nin Başkenti Mogadişu'da yetkililere teslim edilecek.



Türkiye, daha önce İspanya, İtalya ve İngiltere ile Balkan ülkeleri Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova'ya da malzeme yardımında bulunmuştu.



