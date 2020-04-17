17 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Türkiye'den Somali’ye corona virüs yardımı

Son dakika: Türkiye'den Somali’ye corona virüs yardımı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.04.2020 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020
ABONE OL
TÜRKİYE'DEN SOMALİ’YE YARDIM

Son dakika haberi... ve tarafından ile mücadele için hazırlanan yardım malzemeleri, uçakla ’ye gönderildi.

, Korona virüsle (Covid-19) mücadeleye destek vermek amacıyla diğer ülkelere yardım malzemeleri göndermeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda ve Türk tarafından hazırlanan yardım malzemelerini 'ye götüren Türk Hava Kuvvetlerine bağlı A400M tipi askeri kargo uçağı, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanından havalandı.



Yardım paketleri, Somali'nin Başkenti Mogadişu'da yetkililere teslim edilecek.

Türkiye, daha önce İspanya, İtalya ve İngiltere ile Balkan ülkeleri Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova'ya da malzeme yardımında bulunmuştu.

Son dakika: Türkiye'den Somali’ye corona virüs Covid-19 yardımı | Video SON DAKİKA: TÜRKİYE'DEN SOMALİ’YE CORONA VİRÜS (COVİD-19) YARDIMI | VİDEO

Son dakika: İngiltere'den Türkiye'ye yardım teşekkür |Video SON DAKİKA: İNGİLTERE'DEN TÜRKİYE'YE YARDIM TEŞEKKÜR |VİDEO
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İspanya ve İtalya’nın Başbakanlarına mektup! SON DAKİKA: BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN İSPANYA VE İTALYA’NIN BAŞBAKANLARINA MEKTUP!
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İspanya ve İtalya’nın Başbakanlarına mektup!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA