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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev önemli kararı duyurdu: Anlayışla karşılanacağından eminim

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.04.2020
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ALİYEV AZERBAYCAN İÇİN ÖNEMLİ KARARI DUYURDU

Cumhurbaşkanı , yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için uygulanan karantina rejiminin uzatılacağını duyurdu. Aliyev açıklamasında "Halkımızın bu kararı anlayışla karşılayacağından eminim. Bu hepimiz için zorluk oluşturuyor fakat insan sağlığı her şeyden üstündür. Ne kadar gerekiyorsa o kadar dayanmalıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı , Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sahil Babayev ile video konferans yoluyla toplantı düzenledi.

"HALKIMIZIN BU KARARI ANLAYIŞLA KARŞILAYACAĞINDAN EMİNİM"

Kovid-19'la mücadeleden az kayıpla çıkmak için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirten Aliyev, "Karantina rejimi 20 Nisan'da bitecekti. Fakat uzmanlar bu rejimin uzatılması yönünde hemfikir. Bu, doğru karardır. Halkımızın bu kararı anlayışla karşılayacağından eminim. Bu hepimiz için zorluk oluşturuyor fakat insan sağlığı her şeyden üstündür. Ne kadar gerekiyorsa o kadar dayanmalıyız." dedi.

Aliyev, karantinanın uzatılmasına ilişkin ayrıntıların yakın zamanda Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahı tarafından açıklanacağını kaydetti.

'da 24 Mart'ta karantina ilan edilmiş, market ve eczaneler dışında tüm iş yerlerinin faaliyeti durdurulmuştu. 20 Nisan'a kadar şehirler arası ulaşım durdurulmuş, eğitim kurumları kapatılmıştı.

Ülkenin tüm sınırları kapatılmış, sinemalar, müzeler, tiyatrolar, eğlence merkezleri ve spor salonlarının faaliyetleri askıya alınmış, düğünler yasaklanmıştı.

Tedbirler daha sonra sertleştirilmiş, sokağa çıkışlarda SMS ile izin alma uygulaması getirilmişti.

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