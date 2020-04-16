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İtalya'da koronavirüs bilançosu: Son 24 saatte 525 can kaybı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.04.2020
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İTALYA'DA 24 SAATTE 525 CAN KAYBI!

Son dakika haberi... 'da son 24 saatte 525 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. İtalya'da son 24 saatte hayatını kaybeden 525 kişiyle birlikte ölü sayısı 22.170'e yükseldi.

Detaylar geliyor...

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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