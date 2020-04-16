İtalya'da koronavirüs bilançosu: Son 24 saatte 525 can kaybı
Son dakika haberi... İtalya'da son 24 saatte 525 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. İtalya'da son 24 saatte hayatını kaybeden 525 kişiyle birlikte ölü sayısı 22.170'e yükseldi.
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