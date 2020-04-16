Bursa'da sağlık çalışanları ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzattı
Orhangazi Devlet Hastanesi Acil Servis bölümünde görevli sağlık çalışanları, ihtiyaç sahibi ailelere yarım etti. "Devletimiz elinden geldiğince yardım ediyor, fakat her şeyi devletten beklemememiz gerekiyor." diyen sağlık çalışanlarından Mehmet Bayrak, "Bizim de çorbada tuzumuz olsun" şeklinde konuştu.
Türkiye'de pek çok kurum ve kuruluş sağlık çalışanları için seferber olurken, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bu kez sağlık çalışanları ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzattı. Sağlık çalışanları aralarında düzenledikleri organizasyon ile aldıkları gıda malzemelerini ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılması üzerine Sosyal Destek Vefa Grubu'na teslim etti.
"ÇORBADA BİZİM DE TUZUMUZ OLSUN"
Orhangazi Devlet Hastanesi Acil Servis bölümünde görevli sağlık çalışanları, koronavirüs salgını nedeniyle görevlerini sürdürürken, diğer yandan yardım organizasyonu gerçekleştirdi. Sağlık çalışanları, kendi aralarında topladıkları paralarla aldıkları çok sayıda gıda kolisini, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılması üzerine Orhangazi Kaymakamlığı'na bağlı Sosyal Destek Vefa Grubu'na teslim etti. Gıda kolilerini, Sosyal Destek Vefa Grubu'nun görev yaptığı binaya getiren sağlık çalışanları, kolileri el birliğiyle araçtan indirip teslim ederken, duygusal anlar da yaşandı.
Sağlık çalışanlarından Mehmet Bayrak, Türkiye ve dünyanın çok sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirterek, "Sokağa çıkamayan, ihtiyacını karşılayamayan vatandaşlarımıza devletimiz elinden geldiğince yardım ediyor, fakat her şeyi devletten beklemememiz gerekiyor. Çorbada bizim de tuzumuz ve katkımız olsun diye, böyle bir projeyi hayata geçirdik" dedi.
Sağlık çalışanlarından Mehmet Bayrak, toplumun tamamının sağlık çalışanlarına sahip çıktığını da dile getirerek, bu organizasyonu düzenli hale getirmek istediklerini kaydetti.
Kolileri teslim alan Sosyal Destek Vefa Grubu ekipleri ise sağlık çalışanlarını alkışladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- İngiltere'de flaş koronavirüs kararı
- İsviçre tedbirleri 3 aşamada gevşetecek
- Dünya genelinde ölenlerin sayısı 140 bini aştı
- Mescid-i Aksa ramazan ayında ibadete açılmayacak
- İtalya'da 24 saatte 525 can kaybı!
- Kuzey Makedonya'da Türkçe yayınların süresi artırıldı
- ABD'de büyük şok! 24 saatte 4.931 kişi öldü
- Rusya ve Almanya'dan Ukrayna görüşmesi
- Facebook'tan Kovid-19 kararı! Uyarı bildirimi gönderilecek
- İngiltere'de Kovid-19'dan can kaybı 13 bin 729'a ulaştı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den Drone sürprizi! 17 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte BİM cuma indirimleri...
- Flaş değişiklik! Eczane çalışma saatleri nasıl? 2020 Eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
- Diyanet Ramazan takvimi: Oruç ne zaman tutulur? Ramazan ne zaman, ayın kaçında başlıyor?
- 1.170 TL ne zaman verilecek? Ücretsiz izne çıkarılanlara maaş desteği başvuru şartları neler? Başvuru nasıl yapılır?
- Ziya Selçuk açıkladı: Yazın okul olacak mı? İlkokul, ortaokul, lise okullar ne zaman açılacak? | SON DAKİKA HABERLER
- Düğünler ne zaman başlayacak? İş yerleri, berberler, kahveler, spor salonları ne zaman açılacak?
- Halkbank kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır? 6 ay ödemesiz 10.000 TL destek kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Son dakika: 23-26 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Kaç gün olacak?
- 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL?
- Türkiye koronavirüs haritası canlı! 16 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?
- Altın fiyatları için dikkat çeken açıklama! Bu yıl içerisinde... 16 Nisan gram, çeyrek altın ne kadar oldu?
- Emekliye ek ödeme müjdesi! 361 TL ek ödeme ne zaman? 2020 SSK SGK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu?