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Son dakika: İtalya'da koronavirüsten 21 bin 645 kişi hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.04.2020 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020
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İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 21 BİN 645 OLDU

Son dakika haberleri... Koronavirü nedeniyle 'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi.

'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 578 artarak 21 bin 645'e yükseldi.

Detaylar gelecek...

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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