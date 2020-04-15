Macron’dan Notre Dame Katedrali mesajı: Unutmadık

Fransa’nın tarihi Notre Dame Katedrali'nde meydana gelen yangının birinci yılında Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “Unutmadık” dedi.

Fransa'nın 857 yıllık tarihi Notre Dame katedralinde çıkan ve 93 metrelik kulelerinden birinin çatısının yıkılmasına sebep olan yangının birinci yılında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabından videolu mesaj paylaşımı gerçekleştirdi. Macron katedrali kurtaranlara ve ileride yeniden inşa edecekler olanlara teşekkürlerini sundu.

Covid-19 krizi sebebiyle ertelenen restorasyon çalışmalarının süreç geçtiğinde başlayacağını dile getiren Macron uzmanların 10 ile 15 yıl sürecek dediği çalışmaları 5 yılda tamamlamak için gereken tüm çabaların gösterileceğini ifade etti.







ÇALIŞMA BAŞLAMADI



Geçtiğimiz yıl onarım kampanyasına 834 milyon avro bağış ve 88 milyon avro bağış sözü toplanırken restorasyon çalışmalarının bir yıldır halen başlamadığı öğrenildi.



Öte yandan Notre Dame katedralinin güney kulesindeki "Emmanuel" adlı 1686 tarihinden kalan büyük çanın bu akşam yerel saat ile 8'de çalınacağı öğrenildi.