İsveç'te başörtüsü yasağı kuralını uygulamayan okul müdürü görevden alındı
İsveç'te bir belediye tarafından getirilen başörtüsü yasağını uygulamayan Prastamosse Okulunun Müdürü Mattias Liedholm, görevden alındı. Liedholm, "Yasağı tanımadığını ve kendi okulunda bunu uygulamayacağını" açıklamıştı.
İsveç'in Skone bölgesindeki Skurup ilçesinde belediye tarafından getirilen okullarda başörtü yasağını uygulamayan Prastamosse Okulunun Müdürü Mattias Liedholm, görevden alındı.
İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, yasak kararını eleştiren ve uygulamayan Liedholm'ün görevine Skurup Belediyesi tarafından son verildi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
SVT'ye açıklamada bulunan Liedholm, "Şu anda bildiğim, hakkımda soruşturma yürütülürken görevden el çektirilmiş olmam." dedi.
Skurup Belediye Meclisi tarafından 5 ay önce 13 yaşından küçük öğrencilere başörtüsü yasağı getirilmiş, ilçede bulunan Prastamosse Okulunun Müdürü Liedholm, "yasağı tanımadığını ve kendi okulunda bunu uygulamayacağını" açıklamıştı.
Liedholm, karara uymayacağını açıklamasının ardından birçok ölüm tehdidi aldığını duyurmuştu.
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