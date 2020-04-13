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Son dakika: İspanya'da Covid-19'dan 1 günde 517 kişi vefat etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.04.2020 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020
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İSPANYA'DA COVİD-19 BİLANÇOSU ARTIYOR

Son dakika haberine göre, 'da -19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 517 artarak 17 bin 489'a çıktı.

SON DAKİKA HABERİ: 'da () salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 517 artarak 17 bin 489'a çıktı.

Detaylar geliyor...
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