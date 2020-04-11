Son dakika: Yunanistan'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre Merkez üssü Girit Adası'na yalnızca 27 kilometre olan sarsıntının geniş bir alanda hissedildiği bildiriliyor.

Yunanistan'ın en büyük adası Girit'in güneyinde yerel saatle 13.22'de bir deprem meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), 4.9 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssünün Girit Adası'na 27 kilometre olduğunu bildiriyor.

20 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem geniş bir alanda hissedildi.

Kızıl Denizi boydan boya kat edip Filistin, İsrail ve Suriye'den geçerek Adana'ya kadar ulaşan dev fay hattı, daha sonra Akdeniz'e yöneliyor. Kıbrıs ve Girit'in güneyinden geçen fay, Yunanistan'ın batısındaki İyon Denizi'nde son buluyor. Söz konusu fay hattı nedeniyle Girit ve çevresinde sıklıkla deprem oluyor.