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Son dakika: Yunanistan'da 4.9 büyüklüğünde deprem

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.04.2020 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020
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YUNANİSTAN'DA 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Son dakika haberine göre Merkez üssü 'na yalnızca 27 kilometre olan sarsıntının geniş bir alanda hissedildiği bildiriliyor.

'ın en büyük adası Girit'in güneyinde yerel saatle 13.22'de bir meydana geldi.

Avrupa- Sismoloji Merkezi (EMSC), 4.9 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssünün 'na 27 kilometre olduğunu bildiriyor.

20 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem geniş bir alanda hissedildi.

Kızıl Denizi boydan boya kat edip , ve 'den geçerek 'ya kadar ulaşan dev fay hattı, daha sonra Akdeniz'e yöneliyor. ve Girit'in güneyinden geçen fay, Yunanistan'ın batısındaki 'nde son buluyor. Söz konusu fay hattı nedeniyle Girit ve çevresinde sıklıkla deprem oluyor.

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