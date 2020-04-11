Fransa'da Kovid-19 salgınından son 24 saatte 643 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 643 artarak 13 bin 832'ye yükseldi
Detaylar geliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! İstanbul'da saat 12.35
- ABD'de korkutan deprem!
- İngiltere ve İtalya'yı ayağa kaldıran olay!
- Rusya: Ertelenen Zafer Günü'nü mutlaka kutlayacağız
- Almanya'dan yeni corona virüs açıklaması
- Sky News Arapça Türkiye övülünce yayını kesti!
- Yunanistan'da 4.9 büyüklüğünde deprem
- İngiltere'de ölenlerin sayısı 9 bin 875 oldu
- ABD'de korkutan rakam! Son 24 saatte...
- ABD ölü sayısında İtalya'yı geride bıraktı!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kusma, baş ve boğaz corona belirtisi mi? Koronavirüs belirtileri neler? İşte gün gün corona virüsü belirtileri
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 31 ilde sokağa çıkma yasağı kaç gün, süre uzayacak mı?
- Vatandaşa 400 TL, çocuklara 100 TL bayram harçlığı var mı? Açık Kapı bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu?
- Müjdeli haber geldi! 26. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM ne zaman açıklanır?
- MSB son dakika: Terhis olan askerler ne olacak? Terhisler ertelendi mi? Askerlik celp dönemleri uzadı mı?
- Getir çalışıyor mu? ŞOK market eve teslim yapıyor mu? Migros sanal market çalışıyor mu?
- Ziraat Bankası 10000 TL kredi sonuçları sorgulama! Ziraat Bankası destek kredisi ne zaman verilecek?
- Perihan Abla nerede çekildi? Perihan Abla dizisi oyuncuları kimler? Perihan Abla sokağı, evi neresi?
- Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru sonuçları sorgulama! Halkbank temel ihtiyaç kredisi ne zaman yatar?
- Koronavirüs il il vaka sayısı ve canlı harita! 11 Nisan Türkiye'de corona virüsü toplam ölüm sayısı kaç oldu?
- Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? 31 ilde sokağa çıkma yasağı uzatılacak mı? Kaç gün olacak?
- Ekmek nasıl alınacak? Ekmek eve mi gelecek? Sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı? Resmi açıklama geldi!