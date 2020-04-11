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Fransa'da Kovid-19 salgınından son 24 saatte 643 kişi hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.04.2020
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FRANSA'DA 24 SAATTE KORONA KAYNAKLI 643 ÖLÜM

Son dakika haberleri... 'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 643 artarak 13 bin 832'ye yükseldi

Detaylar geliyor...

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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