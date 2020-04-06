Çin'in İngiltere'ye sattığı kitlerde virüs çıktı
Koronavirüs çıktığı Çin, dünyaya kit ve maske satmaya devam ediyor. İngiltere'nin Çin'den ithal ettiği tanı kitlerinde virüs bulunduğunu açıklamasının ardından, Hollanda ve Avustralya Çin'den gelen maskeleri toplatma kararı aldığını açıkladı.
Tüm dünyanın sorunu haline gelen koronavirüs salgını sonrası devletler yetersiz kaynakları ve sağlık sistemleri sebebiyle özellikle Çin'den ithal olarak koronavirüs ekipmanlarına yöneliyor.
Ancak birçok ülkeden gelen yeni açıklamalar sonrası ülkelerin seçtikleri bu yolun hatalı olduğu ortaya çıktı. Avustralyalı yetkililerin virüsün yayılmasına karşı Çin'den ithal edilen koronavirüs maskelerine el koydukları bildirdi. Avustralya yaklaşık 12 milyon dolar değerinde 800.000 civarında virüslü ya da kusurlu yüz maskesi ele geçirdi.
ÇİNLİ BİR FABRİKA İŞÇİSİ MASKELERİ AYAKKABILARINA SÜRDÜ
Çin'de maske üreten ve yurt dışına ihracat yapan bir firmanın skandal görüntüleri ortaya çıktı. Çinli bir fabrika işçisi yüz maskelerini ayakkabısına sürerek canlı yayın yaptı.
İNGİLTERE ÇİN'DEN GELEN TEST KİTLERİNİN VİRÜSLÜ OLDUĞUNU BİLDİRDİ
İngiltere, Çin'den gelen koronavirüs test kitlerinin, Lüksemburg merkezli bir şirket tarafından araştırılırken koronavirüse rastlandığını bildirdi. Kitlerin teslimatı ertelendi.
HOLLANDA ÇİN'DEN İTHAL ETTİĞİ MASKELERİN 600 BİNİNİ TOPLATMA KARARI ALDI
Hollanda, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla Çin'den ithal ettiği 1,3 milyon maskenin 600 bininin yeterli standartları taşımadığı gerekçesiyle toplatılmasına karar verdi.
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