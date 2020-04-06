BM: Hastane saldırıları büyük olasılıkla rejim tarafından
Esad rejiminin sivillere karşı gerçekleştirdiği saldırılar BM tarafından resmileşiyor. Birleşmiş Milletler, Suriye'nin İdlib kentinde geçen sene hastanelere ve okullara yönelik saldırıların, mevcut veriler doğrultusunda ''büyük olasılıkla'' rejim ve destekçileri tarafından düzenlendiği sonucuna ulaştı.
Suriye'nin kuzeybatısında İdlib'deki hastane saldırılarının soruşturulması için kurulan komisyon, hazırladığı raporun özetini BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdi.
Komisyon, soruşturma sonucunda, geçen sene nisan, mayıs ve temmuz aylarında Suriye'nin kuzeybatısında hastane ve okullara yönelik hava saldırılarının ''büyük olasılıkla Suriye hükümeti ve destekçileri'' tarafından düzenlendiğini açıkladı.
Komisyonun ne tür silahlar kullanıldığını belirleyemediği ama ''büyük olasılıkla güdümlü mühimmat'' kullanılmış olabileceği ifade edilen raporda, Halep'teki Filistinli mültecilerin bulunduğu Nayrab kampına ise silahlı gruplar ya da Hayat Tahrir el Şam'ın (HTŞ) saldırı düzenlemiş olabileceği belirtildi.
Raporda ayrıca, rejimin BM komisyonunun Suriye'ye girişine izin vermediği ve komisyonla iş birliği yapmayı reddettiği ifade edildi.
BM Güvenlik Konseyi üyesi 10 ülkenin talebi üzerine, Guterres, İdlib'deki hastane saldırılarının soruşturulması için bir komisyon kurulması kararı almış ve oluşturulan komisyon 30 Eylül'de çalışmalarına başlamıştı.
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