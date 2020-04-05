ABD: Bir 11 Eylül olacak
Koronavirüsle mücadele kapsamında açıklama yapan ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Jerome Adams, "Tünelin ucunda ışık var" dedi. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Adams, "Bu bizim için bir Pearl Harbor, bir 11 Eylül anı olacak ve sadece yerel olarak değil ülke genelinde hissedilecek." şeklinde konuştu.
ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Jerome Adams, "Birçok Amerikalı için bu hafta en zor ve en üzücü hafta olacak. Bu bizim için bir Pearl Harbor, bir 11 Eylül anı olacak ve sadece yerel olarak değil ülke genelinde hissedilecek." değerlendirmesini yaptı.
Adams, Fox News kanalında katıldığı programda, ABD'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin "ürkütücü" açıklamalarda bulundu.
Salgının kısa süre sonra ABD'de en yüksek seviyesine ulaşacağını vurgulayan Adams, "Birçok Amerikalı için bu hafta en zor ve en üzücü hafta olacak. Bu bizim için bir Pearl Harbor, bir 11 Eylül anı olacak ve sadece yerel olarak değil ülke genelinde hissedilecek." dedi.
"TÜNELİN UCUNDA IŞIK VAR"
Adams, kötü günlerin ardından bu zorlu süreci aşacaklarına işaret ederek, "Yine de önümüzdeki 30 gün boyunca herkes üzerine düşeni yaparsa, bu tünelin ucunda ışık ve umut var. Ancak yapacak çok işimiz var." değerlendirmesinde bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, salgına karşı önerdiği bazı ilaçlarla ilgili görüşünün sorulması üzerine Adams, ilaç konusunda herkesin kendi doktoruna danışması gerektiğinin altını çizdi.
HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 8 BİN 500'Ü GEÇTİ
Trump, dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının ülkedeki etkisini bir süre daha yoğun şekilde hissedeceklerini kaydederek, "En zor kısmı, bu hafta ve gelecek hafta olacak. Maalesef birçok ölüm yaşanacak." ifadelerini kullanmıştı.
Johns Hopkins Üniversitesinin yayımladığı verilere göre, ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı dünden bu yana 1340 artarak 8 bin 500'ü geçti.
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