Hindistan'da yeni doğan ikizlerin adları Corona ve Covid oldu

Hindistan'ın Raipur kentinde koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen 3 haftalık sokağa çıkma yasağı günlerinde dünyaya gelen, ikizlere Corona ve Covid isimleri verildi.

Hindistan'ın Raipur kentinde dünyaya gelen ikizlere Corona ve Covid isimleri verildi.

Biri kız diğeri erkek olan ikizler, Hindistan'da salgın nedeniyle ilan edilen 3 haftalık sokağa çıkma yasağı günlerinde dünyaya geldi.

Ebeveynleri, ikizlere tüm dünyadaki hayatı etkileyen bir dönemde zorlukları aşmayı hatırlamak adına bu isimleri verdiklerini belirtti.

BBC'nin haberine göre hastane personelinin de ikizleri doğumdan sonra Corona ve Covid adlarıyla çağırmaya başlamasının da ailenin kararında etkili olduğu tahmin ediliyor.