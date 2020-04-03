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Hindistan'da yeni doğan ikizlerin adları Corona ve Covid oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.04.2020 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020
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YENİ DOĞAN İKİZLERİN ADLARI CORONA VE COVİD OLDU

'ın kentinde koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen 3 haftalık sokağa çıkma yasağı günlerinde dünyaya gelen, ikizlere ve isimleri verildi.

'ın kentinde dünyaya gelen ikizlere ve isimleri verildi.

Biri kız diğeri erkek olan ikizler, Hindistan'da salgın nedeniyle ilan edilen 3 haftalık sokağa çıkma yasağı günlerinde dünyaya geldi.

Ebeveynleri, ikizlere tüm dünyadaki hayatı etkileyen bir dönemde zorlukları aşmayı hatırlamak adına bu isimleri verdiklerini belirtti.

BBC'nin haberine göre hastane personelinin de ikizleri doğumdan sonra Corona ve Covid adlarıyla çağırmaya başlamasının da ailenin kararında etkili olduğu tahmin ediliyor.

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