Fransa'ya korona darbesi! Meyve-sebze hali morga dönüştürülüyor
Fransa’nın başkenti Paris’in devasa büyüklükteki meyve-sebze hali korona virüs nedeni ile morga dönüştürülüyor. Paris Valiliğinden yapılan açıklamada, yetersiz kalan morg sayısı nedeni ile böyle bir karar alındığını bildirdi.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ediyor.
Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan meyve-sebze haline devlet tarafından el konuldu. Paris Valiliği, tarafından yapılan açıklamada halin, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında morga dönüştürüleceği açıklarken, yetersiz kalan morg sayısı nedeni ile böyle bir karar alındığını bildirdi.
2003 YILINDA DA MORG OLARAK KULLANILMIŞTI
Valilik, yarın itibarıyla halin morg olarak kullanılmaya başlanacağını belirtirken, "Bu şekilde ölenlerin gömülene veya yakılana kadar insanlık onuruna yakışır şekilde saklanması sağlanacak" açıklamasında bulundu.
Paris'te bulunan meyve-sebze hali 4 bin 200 metrekarelik bir alana sahipken, 2003 yılında aşırı sıcaklar nedeni ile hayatını kaybedenler içinde morg olarak kullanılmıştı.
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